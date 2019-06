From UK - Inter, acquistare Lukaku sempre più difficile per via di... Icardi

Che ingaggiarlo non sarebbe stato affatto facile l'Inter lo ha saputo sin dall'inizio. La valutazione quasi proibitiva imposta dal Manchester United per Romelu Lukaku, sta frenando un affare che se fosse dipeso dalla volontà del giocatore, si sarebbe già chiuso settimane fa.

Per liberarlo infatti, i Red Devils chiedono una cifra che sia almeno pari a 75 milioni. Per intenderci, la stessa cifra che il club inglese sborsò per prelevarlo dall'Everton.

Ovviamente, per firmare assegni simili, l'Inter ha bisogno di cessioni cospicue. In quest'ambito rientrerebbe il profilo di Mauro Icardi, ma al momento per il bomber di Rosario negli uffici di Viale della Liberazione non sono pervenute offerte.