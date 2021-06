From UK - Il Tottenham visiona tre gioielli dell'Inter

Se fino all'estate scorsa tutti e tre non sapevano se fossero diventati punti cardini dell'Inter 2.0 di Antonio Conte, oggi Milan Skriniar, Ivan Perisic e Christian Eriksen fanno gola a diversi club europei.

In primis il Tottenham, società che fino a pochi giorni fa stava provando a portare sulla propria panchina lo stesso Conte ma che non è riuscita a proporre un progetto che convincesse l'allenatore leccese.

Eppure, nonostante le contrattazioni con l'ex CT della Nazionale non siano andate a buon fine, secondo quanto riferito dall'Express gli Spurs starebbero ugualmente sondando il terreno per i tre calciatori sopracitati. Che l'Inter abbia bisogno di vendere è chiaro a tutti: quel che è certo però, è che in Via della Liberazione non hanno intenzione di distruggere un gruppo coeso e vincente.