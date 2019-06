From UK - Il Real Madrid fissa il prezzo per Kovacic: Inter avvisata

Attualmente in prestito al Chelsea, Mateo Kovacic vede una sua riconferma in Blues sempre più lontana. Il croato infatti, non essendo stato inserito nell'operazione per Eden Hazard, con ogni probabilità farà ritorno nella capitale spagnola.

Inoltre, con l'imminente partenza di Maurizio Sarri (è stato proprio il tecnico toscano a spingere per far approdare l'ex Dinamo Zagabria a Londra) il riscatto di Kovacic da parte del club di Roman Abramovich è sempre più lontano.

E' così che torna in scena l'Inter, club che da quando lo ha ceduto non ha mai smesso di seguirlo in maniera approfondita. La richiesta delle merengues però è chiara: almeno 50 milioni di sterline.