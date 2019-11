From UK - Il Milan scippa l'Inter: Kessie addio, pronto il sostituto

Futuro in bilico al Milan per Franck Kessie. Sempre più in dubbio la permanenza del centrocampista ivoriano, finito fuori dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida contro la Juventus.

Secondo quanto riporta la stampa inglese, la dirigenza rossonera sembrerebbe intenzionata a cedere l'ex Atalanta, già cercato in estate dal Wolverhampton. La valutazione che il Milan ritiene congrua per lui è di circa 25 milioni di euro. Su Kessie ci sarebbero già stati diversi approcci con un'altra squadra inglese, il Leicester.

Ma la novità, secondo i quotidiani d'Oltremanica è rappresentata dall'eventuale sostituto dell'ivoriano. Il Milan starebbe pensando di provare a scippare all'Inter il centrocampista in scadenza con il Manchester United, Nemanja Matic, visto che se lo stesso Gazidis ha aperto la porta alle eccezioni alla linea verde invocate da Maldini e Boban.