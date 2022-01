(From Uk) Calciomercato Inter, un nerazzurro segue Lukaku al Chelsea?

Il calciomercato dell'Inter potrebbe essere passare nuovamente dall'Inghilterra.

Anche in questo caso però, si tratterebbe di uscite. Partiamo con ordine. La scorsa estate il Chelsea di Roman Abramovich fa pervenire in Via della Liberazione un'offerta da 115 milioni di euro per il cartellino di Romelu Lukaku. Una proposta praticamente impossibile da declinare coordinata anche dalla volontà del belga di far ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio "dei grandi". L'asse Milano-Londra ora torna a scaldarsi.

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il club londinese starebbe gettando le basi per negoziare con Ivan Perisic, calciatore che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il famoso tabloid, fa sapere che i Blues, complice l'infortunio di Ben Chilwell, sono alla ricerca di un esterno sinistro che si andrebbe ad alternare con Marcos Alonso. Lo scenario in questo momento è il seguente: Perisic nella Milano nerazzurra in questo momento è imprescindibile, e la volontà della dirigenza interista di prolungargli il contratto ne è la prova.

Vista e considerata la necessità del Chelsea di trovare un sostituto di Chilwell in tempi brevi, non è da escludere che all'Inter giunga qualche offerta già nei prossimi giorni. In questo caso i nerazzurri eviterebbero di perdere una pedina importante senza incassare denaro per il cartellino, ma al contempo dovrebbero proseguire nel percorso per la conquista della seconda stella senza un calciatore chiave. In ogni caso, in questo momento l'ipotesi più probabile (a prescindere dall'interesse del Chelsea) è che Perisic rimanga a Milano fino a fine stagione per poi accordarsi con chi vorrà a campionato concluso.