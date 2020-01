From Uk - Ashley Young Inter, arriva l'assist di Solskjaer

Ole Solskjaer, ai microfoni di Sky Sports Uk, ha rilasciato delle dichiarazioni sui Red Devils. Il tecnico del club inglese svela chi sarà il nuovo capitano, fornendo un assist all'Inter su una trattativa.



Il nuovo capitano sarà Maguire, con Ashley Young dunque scalzato dall'ex Leicester nelle gerarchie. Il passaggio del laterale sinistro in nerazzurro sarebbe quindi diventata una formalità.



Marotta attende l'arrivo dell'inglese a Milano che, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, dovrebbe raggiungere oggi l'Italia per sottoporsi alle visite mediche. Ore caldissime sull'affare, con un aiutino proveniente dall'Inghilterra per il club targato Suning. Young-Inter: da Solskjaer arriva la conferma dell'imminente switch di casacca del calciatore.