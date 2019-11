From UK - Alleato a sorpresa per una trattativa, l'Inter può sorridere

Olivier Giroud, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in orbita Inter: il centravanti transalpino non rientrerebbe più nei piani del Chelsea, coi nerazzurri pronti ad approfittarne.



Secondo quanto riferito dal tabloid inglese "The Sun" Didier Deschamps avrebbe intenzione di puntare seriamente sul giocatore ex Montpellier in vista degli Europei. Il ct dei Blues considera la punta un elemento indispensabile per la Nazionale, e quest'aiuto potrebbe addolcire la trattativa in vista di gennaio.



L'Inter sorride, consapevole del fatto di aver trovato un alleato in un possibile affare di mercato. Conte ha chiesto rinforzi per l'attacco e al momento tutti gli indizi portano all'esubero del club di Abramovich.