Frattesi-Inter, attenzione alla Roma: Tiago Pinto ha una pedina chiave da giocarsi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/06/2023

Frattesi-Inter, la Roma prova ad inserirsi prepotentemente sul giocatore. Il desiderio di mercato del momento in casa nerazzurra è sicuramente Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista della Nazionale è considerato l’obiettivo numero uno in caso di addio di Marcelo Brozovic, per cui ci sono le sirene dell‘Al Nassr e del Barcellona per portarlo via da Milano.

In attesa di capire come evolverà la situazione del croato, però, la società nerazzurra dovrà fare molta attenzione a quelle che sono le concorrenti per Frattesi, le quali, in questa situazione di stallo, potrebbero inserirsi ed approfittarne. Una di queste, secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, è la Roma. La società capitolina ha puntato con decisione al giocatore del Sassuolo ed è pronta a fare la propria proposta a Carnevali.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il ds giallorosso, Tiago Pinto, avrebbe intenzione di presentare, oltre ad una parte cash, anche un giovane della propria rosa. Il nome più indiziato sarebbe quello del classe 2002, Bove, che ha giocato con una certa continuità in questa stagione e che potrebbe fare al caso della società emiliana, da sempre molto attenta ai giovani italiani.

La valutazione di Bove sarebbe di circa 15 milioni di euro. Una cifra che a Trigoria ritengono congrua, dal momento che Frattesi viene valutato 40 milioni. In attesa di capire cosa sarà della vicenda Brozovic, l’Inter deve guardarsi dalle concorrenti. La Roma fa sul serio per Frattesi.