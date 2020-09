Forte interesse del Tottenham per Skriniar, l'Inter però non fa sconti

Nella serata di ieri è rimbalzata la notizia secondo cui il Tottenham si sarebbe fiondato su Milan Skriniar, il quale avrebbe tra i suoi più grandi ammiratori proprio il tecnico degli Spurs, José Mourinho.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Sky Sport 24, l'interesse del club londinese verso l'ex centrale della Sampdoria sarebbe fortissimo, ma resta da capire se ci sia la disponibilità economica per affondare il colpo. L'Inter infatti chiede non meno di 60 milioni di euro per lasciar partire lo slovacco, una cifra enorme in questo mercato sconvolto dalla crisi post pandemia.

Nel caso in cui alla fine Skriniar partisse, il club meneghino avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Nikola Milenkovic, che la Fiorentina però valuta all'incirca 40 milioni di euro.