Follia Barcellona: pronti 420 milioni per due giocatori

Due anni fa, con il trasferimento di Neymar al PSG per 222 milioni si parlò di rivoluzione nel mondo del calcio mercato. Quei giorni sono lontani, l’esperienza del brasiliano a Parigi può dirsi conclusa tra le delusioni del giocatore e le perplessità del nuovo DS parigino Leonardo sui suoi atteggiamenti. Ne parla diffusamente il Corriere della Sera, secondo cui Neymar non vede l’ora di tornare a Barcellona, dove “Messi ha già dato la benedizione al ritorno di O Ney nello spogliatoio blaugrana: i due si sono abbracciati dopo la semifinale di Copa America”.

Il prezzo fatto dal PSG è impressionante: 300 milioni, che sembrano non impensierire più di tanto i blaugrana. “Resta da capire quale contropartita possa essere inserita nell’affare visto che Coutinho, pallino di Leonardo, non viene per ora considerato cedibile dai catalani.” Ma le spese folli del Barca non finiscono qui, avendo in pratica già definito anche l’acquisto di Griezmann per il quale pagherà i 120 milioni di euro della clausola rescissoria all’Atletico Madrid.