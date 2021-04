Florenzi Inter, dalla Francia sicuri: il Psg ha già deciso il suo futuro

Tra i nomi sul taccuino di Antonio Conte ci sarebbe anche quello di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain ma ancora di proprietà della Roma. Il classe ‘91 sarebbe considerato dal tecnico nerazzurro il profilo giusto per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club transalpino avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro e rispedirlo alla Roma. Florenzi non rientrerebbe più nei piani di Mauricio Pochettino, che avrebbe richiesto alla società l’acquisto di un terzino con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’Italiano. Leonardo starebbe già valutando profili come Aurier e Bellerin per la prossima stagione.

L’ex capitano giallorosso tornerà dunque a Roma al termine della stagione e molto probabilmente verrà messo nuovamente sul mercato. L’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione e nel caso in cui ci fossero le condizioni favorevoli sarebbe pronta ad accontentare le richieste di Antonio Conte e portare a Milano il giocatore.