Fernando Orsi su Sanchez: "Secondo me il Man Utd non vedeva l'ora di..."

Intervenuto sulle frequenza di Radio Sportiva, l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato il possibile nuovo acquisto dell'Inter, Alexis Sanchez.

"L'operazione Sanchez all'Inter non mi convince molto. Ha le stesse qualità di Lautaro che secondo me è un bel giocatore. Secondo me lo United non vedeva l'ora di trovare qualcuno che se lo prendesse".