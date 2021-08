Fascia destra: l'Inter ha il suo preferito. Partiti i primi contatti

La partenza di Achraf Hakimi ha lasciato un vuoto tecnico e numerico all'interno della rosa dell'Inter che si appresta alla ricerca di un esterno a destra che possa giocare nel centrocampo a cinque che ha in mente il nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi e che possa garantire non solo un alto rendimento, ma anche una buona dose di gol e assist per i compagni. Ecco che, tra tutti i nomi che sono stati fatti, ce n'è uno che sembra in vantaggio rispetto agli altri.

Si tratta di Denzel Dumfries, esterno destro del PSV Eindoven, molto apprezzato in viale della Liberazione. Sulla sua situazione del giocatore si è espresso l'esperto di mercato di Gazzetta dello Sport e Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Si registrano i primi contatti tra Mino Raiola, agente di Dumfries, e l’Inter: l’esterno destro è separato in casa Psv, presto partirà l’assalto. Operazione da 15 milioni”.

Un interesse concreto. Dei contatti iniziale tra l'agente del calciatore e l'Inter. Vedremo se si procederà avanti con la trattativa e se il semplice interesse possa diventare qualcosa di più. Intanto l'Inter cerca di formalizzare un'offerta per il primo obbiettivo per la fascia destra. Dopo la cessione di Hakimi, con i soldi della cessione di Romelu Lukaku