Fabrizio Romano: "Wijnaldum al Barcellona, è fatta!" Niente Inter per l'olandese

Wijnaldum al Barcellona, ci siamo. Dopo le voci su un possibile futuro dell'olandese all'Inter, e poi alla Roma, l'ex Liverpool e PSV è pronto a firmare con il club catalano.

Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! #FCB



The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days - work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. ⏳ https://t.co/TlqznhJfBh

Fabrizio Romano conferma le ultime indiscrezioni.

L'accordo verbale è stato raggiunto, Wijnaldum è pronto ad unirsi al Barça fino a giugno 2024. Firmerà il suo nuovo contratto nei prossimi giorni.