Fabian Ruiz Inter, Conte lo richiede e DeLa prepara il rinnovo

Da quando è arrivato in Campania ha sin da subito mostrato di che pasta è fatto. In maglia azzurra Fabian Ruiz colleziona prestazioni positive partita dopo partita, ma adesso l'interesse di alcuni top club europei per il Napoli inizia a farsi pericoloso.

Su di lui hanno chiesto informazioni Real Madrid e Barcellona con l'Inter di Antonio Conte sullo sfondo pronta a farci un pensierino. Secondo la redazione di Don Balòn, qualora da Milano dovesse partire Lautaro Martinez, parte del ricavato potrebbe essere reinvestito proprio su Ruiz.

Dal canto suo, il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare il proprio n°8 con un prolungamento di contratto fino a giugno 2025. Beppe Marotta e Piero Ausilio restano comunque alla finestra.