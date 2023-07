Fabbian-Inter, il giocatore non rimarrà a Milano: una squadra in pole, ma ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/07/2023

Fabbian-Inter, il giovane centrocampista nerazzurro partirà quest’estate. Uno dei protagonisti della scorsa stagione di Serie B, è stato sicuramente il centrocampista classe 2003, Giovanni Fabbian. Il giovane canterano nerazzurro, nella passata stagione, è andato a fare esperienza con la maglia della Reggina in prestito e mai questa soluzione fu più azzeccata.

Non solo il posto da titolare, ma anche una quota gol niente male viste le otto realizzazioni in campionato. Proprio per questo, i nerazzurri, hanno deciso di puntare su di lui per il presente e, soprattutto per il futuro. Sicuramente, nella prossima stagione, Fabbian non rimarrà ad Appiano Gentile, ma andrà ancora una volta a farsi le ossa per confrontarsi con il campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono alcune società molto interessate a lui come Empoli e Bologna, ma in questo momento quella che sembra essere in vantaggio è un’altra. Si tratta del Lecce, con Pantaleo Corvino che è deciso a portare il ragazzo in Salento per fargli indossare la maglia giallorossa.

Tutto questo, però, dovrà avvenire ad una condizione. Il Lecce, infatti, non ha intenzione di essere una semplice via di passaggio per il giocatore, ma vuole avere qualcosa in cambio. La formula che potrebbe sbloccare la situazione è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società nerazzurra che, in tal modo, manterrebbe il proprio contro sul ragazzo.