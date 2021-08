Ex Inter, tutto fatto per il ritorno di Manaj in Serie A: le cifre

Rey Manaj, attaccante albanese del Barcellona B, cresciuto nel vivaio dell’Inter è pronto a tornare in Italia dopo le esperienze con le maglie di Cremonese, Pescara e Pisa. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il centravanti classe ‘97 diventerà un nuovo giocatore dello Spezia.

Intesa tra i club raggiunta nella notte sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Rey Manaj ha giocato nella scorsa stagione con la seconda squadra del club blaugrana dove ha realizzato 16 reti in 31 presenze per poi unirsi in estate alla prima squadra allenata da Ronald Koeman dove si è messo in mostra nelle amichevoli pre-campionato. Nel corso di questa sessione di mercato il giocatore è stato accostato anche a Sassuolo, Cagliari, Cadice e Famalicao.

I liguri avrebbero deciso di virare sull’ex primavera dell'Inter, numero 10 della nazionale albanese, dopo non essere riusciti a concretizzare il ritorno di Roberto Piccoli dall’Atalanta, che resterà alla corte di Gian Piero Gasperini. Buon rinforzo per l’attacco di Mister Thiago Motta che entro le prossime ore spera di chiudere anche per Mattia Destro del Genoa. I due club sembravano vicinissimi a chiudere la maxi operazione che coinvolgeva l’ex Bologna, Kevin Agudelo e Semper del Genoa e Mbala Nzola dello Spezia, ma come riporta Sky Sport la trattativa avrebbe subito una brusca frenata.