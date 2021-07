Ex Inter, Spalletti mette nel mirino un pupillo di Inzaghi

Da qualche settimana è iniziata ufficialmente l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico di Certaldo torna dunque ad allenare dopo due anni di pausa in cui era ancora sotto contratto con l’Inter. La dirigenza del Napoli sarebbe al lavoro per regalargli alcuni rinforzi per rinforzare la rosa. La priorità, al momento, sarebbe quella di acquistare un terzino sinistro e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Emerson Palmieri del Chelsea, accostato anche all’Inter.

Oltre ad un esterno, i partenopei potrebbero anche acquistare un nuovo centravanti ma tutto dipenderà da Andrea Petagna. L’ex Spal è reduce da una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio e vorrebbe giocare, non è da escludere che possa partire in questa sessione di mercato. Il classe 1995 è indietro nelle gerarchie dell’attacco azzurro e negli ultimi giorni è stato accostato anche all’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku.

Il Napoli sarebbe in attesa di proposte concrete e intanto starebbe monitorando con attenzione alcuni profili per sostituirlo. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli avrebbe messo nel mirino Felipe Caicedo della Lazio. L’attaccante biancoceleste piace anche a Simone Inzaghi che lo vorrebbe portare con sè in nerazzurro dopo averlo allenato nelle ultime stagioni.