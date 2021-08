Ex Inter, ricordate Ruben Botta? Adesso andrà in Serie C

Il Bari è molto vicino all'acquisto di un giocatore che, in passato, ha vestito la maglia dell'Inter, anche se per poco tempo. Si tratta del giocatore argentino, Ruben Botta, trequartista classe 1990, che per i primi sei mesi della stagione 2014-2015 ha indossato la maglia nerazzurra totalizzando soltanto 10 presenze, prima di passare in prestito al Chevo Verona.

L'Inter lo aveva acquistato dal Tigres, facendogli far fare tappa al Livorno, per poi riprenderlo in rosa. Dopo l'esperienze in nerazzurro, come detto, il giocatore è passato al Chievo, poi due stagioni al Pachuca, tre al San Lorenzo in Argentina, sei mesi al Defensa y Justicia, per poi concludere la stagione con la maglia della Sambenedettese in cui ha collezionato 24 presenze e 8 gol.

Ora, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sembra essere vicinissimo ad un'esperienza in una piazza importante come quella di Bari, dopo essersi svincolato d'ufficio proprio dalla Sambenettese. Un giocatore che non ha mai avuto una grande continuità in campo e che adesso, a 31 anni, cercherà di esprimere il suo talento nel migliore dei modi.