Ex Inter, Nagatomo verso il ritorno in Serie A: contatti in corso

L’ex terzino nerazzurro Yuto Nagatomo potrebbe presto tornare in Serie A dopo due anni e mezzo dal suo addio all’Inter. Il giapponese, attualmente svincolato dopo le esperienze al Galatasaray ( club con il quale ha vinto due volte il campionato turco, una Coppa di Turchia e una supercoppa) e al Marsiglia, sarebbe alla ricerca di un nuovo squadra per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, il futuro del giocatore potrebbe essere al Genoa. Il club genovese, infatti, sarebbe seriamente interessato all'esperto giocatore e avrebbe avviato i contatti con il suo entourage.

Il giapponese compirà 35 anni il prossimo settembre ed è reduce da una buona stagione in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia, dove ha collezionato 29 presenze complessive tra campionato e coppe e un assist. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Venezia, neopromosso in Serie A e alla ricerca di giocatori esperti, ma la squadra al momento favorita sarebbe il Genoa. Il classe '86 potrebbe arrivare a costo zero. Se dovesse concretizzarsi l’affare, per il giapponese sarebbe il suo terzo club italiano dopo il Cesena e quello nerazzurro. La trattativa è avviata e ulteriori novità potrebbero arrivare entro i prossimi giorni.