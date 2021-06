Ex all. Flamengo: "Chi non vorrebbe uno come Arturo Vidal"

Le parole di Arturo Vidal di apertura verso un futuro immediato al Flamengo hanno fatto breccia anche in chi la squadra brasiliana brasiliana la ha allenata e che ad AS hanno commentato le sue parole.

Ecco quanto detto da parte di Dorival Junior, ex tecnico dei rossoneri: "Arturo è un grande giocatore che ogni club vorrebbe avere in rosa. È un calciatore tecnico, ma ha pure quella grinta che serve per riconquistare il possesso del pallone. Un giocatore box to box, completo. Ha caratteristiche molto interessanti, dubito ci sia qualche allenatore che non lo voglia".

Insomma, parole al miele da ambo i lati per un futuro, quello del cileno, che dopo un solo anno potrebbe davvero essere lontano da Milano in direzione Brasile.