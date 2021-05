Esterno destro, spunta un nome a sorpresa per l'estate

Nome nuovo per il ruolo di esterno destro per l'Inter. Si tratta di un giocatore già allenato in passato da Antonio Conte

Secondo quanto riportato da parte del Secolo XIX, l’Inter starebbe monitorando la situazione esterni di fascia per completare l’organico. Tra i giocatori osservati c’è anche l’esterno del Genoa, di proprietà del Chelsea, Davide Zappacosta, autore di una grande stagione con la maglia del Grifone. Il giocatore resterebbe volentieri in Liguria, ma con la chiamata di una big sarebbe difficile dire di no.