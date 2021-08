Esterno cercasi: si tenta uno scambio con la Roma?

L'Inter cerca ancora un esterno per la fascia destra che, dopo la partenza di Achraf Hakimi, passato al PSG, e ancora tanti sono i nomi in ballo per la dirigenza in viale della Liberazione. Da Dumfries a Bellerin, fino a Nandez, Marotta e Ausilio stanno cercando quanto di meglio possa esserci per integrarsi meglio nel sistema tattico di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da parte del quotidiano romano Il Messaggero, però, ci sarebbe un nome non ancora tramontanto a viale della Liberazione. Si tratta del terzino della Roma e della Nazionale, Alessandro Florenzi, fuori dai piani dei giallorossi e considerato in uscita dal nuovo allenatore Josè Mourinho.

La Roma, dal canto suo, vorrebbe imbastire uno scambio con l'Inter, coinvolgendo il difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio nella trattativa che da tanto piace al ds Pinto. Vedremo se questa rimarrà soltanto una suggestione estiva oppure i discorsi andranno ad essere approfonditi per regalare alla fascia nerazzurra un nuovo padrone.