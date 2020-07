Esposito, l'Inter valuta il prestito. Oltre al Torino, un'altra società interessata

Nella prima parte di stagione, Sebastiano Esposito, è stato l'unico, vista l'indisponibilità di Sanchez, cambio alla coppia Lautaro-Lukaku. Ottime le prestazioni del classe 2002 di Castellamare di Stabia, che su rigore contro il Genoa, ha trovato anche il primo centro tra i professionisti. Il suo minutaggio è calato nella seconda parte di stagione, per le difficoltà della squadra, e quindi per far fronte a quest'ultime Conte si è giustamente affidato a gente esperta, sia per il ritorno di Sanchez.

Per la stagione 20/21 l'Inter sta valutando di mandare il ragazzo in prestito, per consentirgli di giocare con più regolarità, acquisire esperienza per poi valutare se possa far parte dell'Inter del futuro. Ieri abbiamo raccontato dell'interesse del Torino, ma c'è un'altra società di Serie A che è interessata al giovane attaccante nerazzurro.

Si tratta del neopromosso Crotone, che è pronta a formulare un'offerta all'Inter per il prestito. La società di Zhang cederà il ragazzo solo in prestito secco, dopo che Esposito avrà probabilmente rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2025.