Esposito Inter, presa di posizione dei nerazzurri sul classe 2002

Sebastiano Esposito si è ritagliato un ruolo importante all'interno dell'Inter: il classe 2002, reduce anche da prove più che convincenti nella Nazionale Under 19, non ha deluso Antonio Conte che ora è disposto a dargli ulteriore fiducia durante questa stagione.



Un attaccante completo, con caratteristiche che esaltano il tecnico salentino ex Juve. Adesso il congiunto targato Suning ha le idee molto chiare: Esposito rimarrà sempre alla corte di Conte tralasciando il recupero di Alexis Sanchez al momento fermo ai box.



L'annata di quest'anno può essere saggia e strategica data anche l'incertezza di Marotta e Ausilio in merito al riscatto del cileno di proprietà del Manchester United. A riportarlo è "Calciomercato.com".