Esposito Inter, l’attaccante andrà in prestito: il Torino prepara l’offerta

Il futuro di Sebastiano Esposito sarà lontano dall’Inter. Il classe 2002 ha già trovato l'accordo con i nerazzurri per il rinnovo del contratto che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. La dirigenza interista avrebbe già deciso di mandarlo in prestito per la prossima stagione per farlo giocare con continuità e provare a fare il definitivo salto di qualità.

In nerazzurri rischierebbe di trovare poco spazio, in questa stagione ha collezionato solo 13 presenze complessive nelle quali è riuscito a realizzare solo un goal su calcio di rigore. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diverse squadre, tra cui Monza, Parma, Sampdoria e Torino. La volontà dell’attaccante sarebbe quella di restare in Serie A e il suo entourage sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Secondo Sky Sport, la squadra al momento favorita sarebbe il Torino. Il club granata sarebbe in attesa del rinnovo contrattuale per poi provare a tentare di trattare con l’Inter per il prestito. La trattativa potrebbe essere favorita dall’ottimo rapporto tra le due società e l’affare potrebbe concludersi già nelle prossime settimane.