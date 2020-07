Esposito Inter, l'attaccante verso il prestito: avviati i contatti con il Monza

Il futuro di Sebastiano Esposito per la prossima stagione dovrebbe essere lontano dai nerazzurri. Il classe 2001 ha da poco trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo contrattuale e dovrebbe essere ceduto in prestito per completare il percorso di crescita e giocare con continuità. In questa stagione ha finora trovato pochissimo spazio, soltanto 13 presenze complessive condite da un solo goal su calcio di rigore.

Sulle tracce del gioiellino nerazzurro ci sarebbero diversi club, tra cui Parma, Sampdoria e Bologna, che avrebbero già fatto un primo sondaggio con la dirigenza. L’Inter, però, non avrebbe intenzione di chiudere nessun accordo al momento e avrebbe rimandato ogni discorso a settembre.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul classe 2001 ci sarebbe anche il Monza di Berlusconi e Galliani, neopromosso in Serie B, che avrebbe intenzione di costruire una rosa competitiva per il campionato cadetto. Adriano Galliani ha avviato i contatti sia con la società nerazzurra che con l’entourage del giocatore, ma al momento la volontà di Esposito sarebbe quella di restare a giocare in Serie A.