Esposito-Inter, il canterano ad un bivio di mercato: un’altra società si inserisce per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/08/2023

Esposito-Inter, il canterano si trova ad un bivio di mercato. In casa nerazzurra si sta riflettendo in merito alle ultime mosse da fare in sede di calciomercato. Inzaghi, infatti, reclama ancora un braccetto di difesa ed almeno un altro attaccante – nella remota possibilità dovesse partire anche Correa, dovrebbero essere due. Marotta e Ausilio, dunque, sono chiamati ad un compito non semplice visto il budget limitato.

Ma, sempre per quanto riguarda il club di viale della Liberazione, occhio anche ad alcune uscite, specie di qualche giovane che, in questo pre-campionato, si è messo in mostra a suon di prestazioni, ma anche di gol. E’ il caso di Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002, che fino ad ora è stato mandato a farsi le ossa in giro per l’Italia e l’Europa, ma i risultati non hanno soddisfatto.

Su di lui, come hanno riportato in tanti, c’è il forte interesse del Verona, che sarebbe pronto a chiudere la trattativa per il prestito secco. Ma, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, un’altra società sta spingendo forte per averlo, sempre in prestito secco. Si tratta della Sampdoria. Entrambi i club hanno travato già l’accordo con l’Inter e la palla, adesso, passa al giocatore.

Giocare, magari senza la giusta continuità, in Serie A, o essere protagonista in Serie B? Sebastiano Esposito si trova di fronte a questo bivio e, a breve, dovrà prendere una decisione definitiva per il suo futuro.