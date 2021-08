ESPN - Oggi incontro per Zapata all'Inter: trattativa durissima

Continuano ad arrivare novità sul fronte Duvan Zapata, il primo nome nella lista dei dirigenti dell'Inter come rinforzo in attacco da regalare a mister Inzaghi. Dopo la cessione di Romelu Lukaku, il club campione d'Italia si è messo subito alla ricerca di una coppia d'attaccanti per sopperire alla perdita degli oltre 20 gol stagionali che il belga garantiva. Il primo acquisto, Edin Dzeko, è ormai ufficiale da qualche giorno, mentre è ancora tutto da scoprire il profilo del secondo attaccante.

Come detto poco sopra, il preferito di Marotta e Ausilio resta il centravanti colombiano dell'Atalanta, ma la trattativa per portarlo a Milano è tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato da Andres Agulla, giornalista di ESPN, nella giornata odierna ci sarebbe stato a Milano il primo incontro tra le parti per capire la fattibilità della trattativa.

L'Inter ha confermato il forte interesse verso l'attaccante, considerato la prima scelta, ma l'Atalanta continua a fare muro. Il club bergamasco non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore, e inoltre non ha neanche la necessità di farlo. L'operazione al momento resta dunque nella sfera dell'impossibile, anche perché l'Atalanta dovrebbe poi tuffarsi nel mercato alla ricerca di un sostituto, cosa che non vorrebbe fare a meno di una settimana dall'inizio del campionato.

Il club nerazzurro comunque continua a cautelarsi tenendo aperte più piste: il nome di Correa della Lazio resta quello più caldo, e forse rappresenta anche la strada più percorribile vista la necessità di vendere del club biancoceleste.