ESPN - Lukaku blocca al momento il mercato dello United. La situazione

Secondo quanto riferito da "Espn" il mercato del Manchester United sarebbe momentaneamente bloccato vista la cessione non scontata di Romelu Lukaku.



L'attaccante belga, finito nel mirino dell'Inter, sarebbe diventato un problema per le possibili new entry del congiunto dell'Old Trafford. I nerazzurri continuano a monitorare la situazione data l'esplicita richiesta di Antonio Conte di strappare al club inglese l'identikit del centravanti ex Anderlecht e Chelsea.



I Red Devils attendono con ansia la partenza dell'attaccante, in modo da sbloccare le strategie di mercato e fare finalmente cassa ottenendo una cifra sostanziosa e sbrogliando il nodo dei colpi in entrata.



Tutto dipende anche dalla cessione di Ivan Perisic, con Suning che potrebbe ricavare i finanziamenti necessari per mandare in porto la trattativa riguardante l'ormai esubero del club inglese.