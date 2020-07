(ESPN) Lautaro Martinez ha raggiunto l'accordo con il Barcellona

La trattativa che lega Lautaro Martinez e il Barcellona si fa sempre più intrigante. I catalani, complice anche l'amico e connazionale Leo Messi, non mollano il n°10 interista un attimo.

Quest'ultimo nel proprio contratto ha presente una clausola rescissoria da 111 milioni di euro scaduta tre giorni fa, ma nonostante ciò il Presidente del Barça Josep Bartomeu tenterà di portare il ragazzo in Spagna.

La redazione di ESPN fa sapere che Lautaro ha già raggiunto con gli spagnoli un'intesa verbale per l'eventuale contratto. Un fattore che, qualora Philippe Coutinho dovesse essere piazzato in Premier League, permetterebbe al Barcellona di ricavare il denaro necessario da girare all'Inter.