(Espn) Icardi-Psg, trovato l'accordo con l'Inter per il riscatto

La telenovela Mauro Icardi sembrerebbe essere terminata: questo è quello che afferma Espn, sottolineando come sia stato trovato l'accordo da parte del Psg per il riscatto dell'argentino. Il club di Al-Khelaifi dovrebbe ottenere uno sconto sui 70 milioni fissati la scorsa estate. La nuova cifra corrisponderebbe ai 60 milioni, con le due dirigenze che si sarebbero venute incontro vista anche l'emergenza Coronavirus che ha messo letteralmente in ginocchio il mondo del calcio.



I due club trattano, anche se l'accordo con Wanda Nara (moglie/agente di "Maurito") non sarebbe stato ancora trovato. Filtra però ottimismo con la trattativa che dovrebbe definirsi a breve stando sempre a quanto riferito dall'emittente. I nerazzurri, qualora dovessero cedere a titolo definitivo Icardi, virerebbero direttamente su Edinson Cavani come innesto per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.



Su Cavani forte anche l'interesse dell'Atletico Madrid, ma l'uruguayano avrebbe già espresso tutto il suo gradimento nei confronti della piazza interista. Il contratto del "Matador" non verrà rinnovato e per lui l'Inter sarebbe in pole position. Icardi in questo caso rimpiazzerebbe l'ex Napoli guadagnando 10 milioni a stagione per quattro anni. Intreccio tutto sudamericano quello tra i parigini e i nerazzurri, con le due punte che dovrebbero fare il percorso inverso.