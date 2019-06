ESPN - Commisso ribadisce la sua posizione su Chiesa. Le sue parole

Secondo quanto riferito da "Espn" Rocco Commisso avrebbe detto no alla cessione del pezzo pregiato della Fiorentina Federico Chiesa in questa finestra di trasferimenti.



Il giocatore, ritenuto fondamentale dal presidente americano, dovrebbe quindi restare a Firenze salvo clamorosi colpi di scena.



Ecco le sue parole alla nota emittente sportiva: "La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Roberto Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene. Speriamo di aumentare i giocatori nazionali nella squadra. Abbiamo bisogno di tempo per crescere, investire e spendere i soldi nel modo giusto. Voglio che i tifosi siano fieri della squadra".



Sul numero 25 gigliato ci sarebbe anche l'Inter, ma le ultime dichiarazioni del neo-presidente del club toscano avrebbe raffreddato nei pressi di Corso Vittorio Emanuele questa pista.