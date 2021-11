Esclusiva - Mercato Inter: "Eriksen all'Ajax? Tante chiacchiere"

Mercato Inter: Christian Eriksen potrebbe andare all'Ajax? "Tante chiacchiere". A parlare, in esclusiva per InterDipendenza, è una fonte vicinissima al fuoriclasse danese.

Come sempre, andiamo con ordine. Questa mattina, martedì 2 novembre, il Corriere dello Sport ha scritto: "Non sono questi i giorni della decisione definitiva, ma gli indizi portano a un addio di Christian Erikesn all'Inter a gennaio o nei mesi immediatamente successivi. Magari - sottolinea l'articolo - attraverso una risoluzione del contratto o una minusvalenza di bilancio come per Nainggolan e Joao Mario". Il quotidiano romano ha poi aggiunto: "L'orientamento di Eriksen è di continuare a giocare e l'Ajax, la formazione dove è esploso, la soluzione che più lo convince". Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter non riceverà soldi dall'eventuale cessione sul mercato di Eriksen. "Ma risparmierà lo stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024".

Il Corriere dello Sport ha poi aggiornato sulle condizioni di salute del fuoriclasse danese. "È in cura presso i medici che lo hanno seguito fin dall'inizio, ma prima o poi qualche visita a Milano la farà". Prospettive future? Secondo quanto scritto dal quotidiano, le possibilità di togliersi "il defibrillatore cardiaco sembrano comunque pochissime, quasi nulle. Bisognerebbe avere la certezza che l'aritmia era frutto di un virus o di un'infiammazione nel frattempo sparita. Al momento questa 'assicurazione' pare non esserci. Al momento, lo sottolineiamo". E proprio il defibrillatore impedirebbe a Eriksen di ottenere l'idoneità sportiva in Italia "mentre in Olanda... - ha concluso il Corriere dello Sport - All'Ajax andrebbe a parametro zero. Chris è tentato".

Dopo diverse verifiche, una fonte vicinissima ad Eriksen, in esclusiva a InterDipendenza, ha commentato lapidaria: "Tante chiacchiere".