ESCLUSIVA - Inter: la strategia per arrivare al grande desiderio di Inzaghi

Mercato Inter: il casting per la fascia destra, finalizzato ad individuare l'erede di Hakimi, potrebbe essere più lungo del previsto. La parziale conferma è arrivata dallo stesso Beppe Marotta. Ieri (mercoledì 14 luglio, ndr) l'amministratore delegato dell'Inter ha infatti dichiarato che servirà "un pò di fantasia per sostituire il marocchino".

Se è vero che la Gazzetta dello Sport di oggi (giovedì 15, ndr) ha parlato dell'accordo con Hector Bellerin - trattativa che va avanti da più di un mese come InterDipendenza vi aveva anticipato in esclusiva nei giorni scorsi - è anche vero che ci sarebbe molto, molto altro dietro. Stando a quanto raccolto, in queste ultime ore, si sta infatti cercando di capire se ci saranno margini per portare a Milano il preferito di Inzaghi: Manuel Lazzari. L'esterno sta con il nuovo tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ma sta facendo fatica ad adattarsi al nuovo modulo con la linea a 4.

In casa biancoceleste attualmente la gerarchia vede infatti Marusic come titolare a destra, mentre l'ex Spal è molto indietro. Affinché l'affare vada in porto sarà necessario attendere almeno fino a metà agosto. A quel punto si capirà se il presidente della Lazio, Claudio Lotito, deciderà di cedere il giocatore o meno. Con l'imminenza della chiusura della sessione estiva di calciomercato, l'Inter spera di poter prendere Lazzari ad un prezzo più favorevole rispetto a quello che fa ora il presidente biancoceleste.