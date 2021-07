ESCLUSIVA ID - Mourinho prepara l'offerta: vuole un titolare dell'Inter

Mourinho verrà presentato oggi, giovedì 8 luglio, come nuovo allenatore della Roma. Cresce intanto la curiosità sulle scelte di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel mirino del portoghese ci sarebbe anche un titolare dell'Inter.

Si tratta di Ivan Perisic che Mourinho avrebbe voluto anche nel corso della sua esperienza al Manchester United. L'esterno è un pallino del tecnico e chissà che questa volta i due non riescano finalmente a lavorare insieme. Simone Inzaghi, ieri in conferenza, ha fatto capire che punta sul croato. Tuttavia nel caso in cui arrivasse un'offerta ritenuta congrua, secondo le nostre fonti, la società potrebbe decidere di cedere il giocatore.

Va ricordato che il contratto di Perisic scadrà l'anno prossimo e per l'Inter questa potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare la sua cessione. La Roma, dal canto suo, dovrà realizzare qualche cessione nel reparto siccome in quel ruolo ci sono diversi esuberi. Però Mourinho ha le idee chiare e torna quindi alla carica bussando alla porta dell'Inter. L'allenatore avrebbe fatto inoltre carte false per avere anche Lukaku alla sua corte, ma l'affare, per diversi motivi, è utopia.