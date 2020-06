ESCLUSIVA ID - Darian Males non andrà all'Inter: esclusa la pista italiana

Negli scorsi giorni è rimbalzata la notizia secondo cui l'Inter sarebbe vicinissima a Darian Males, diciottenne attaccante svizzero attualmente al Lucerna. Centravanti moderno, il classe 2001 rappresenta sicuramente uno dei prospetti più promettenti degli ultimi tempi, che nelle movenze ricorda molto Jérémy Menez.

Purtroppo però, difficilmente vedremo Males in Italia. Secondo quanto appurato dalla redazione di InterDipendenza.net, tramite fonti vicinissime al giocatore, al momento non c'è stato nessun contatto tra l'entourage dell'attaccante e club italiani, quindi è da escludere una trattativa tra l'Inter e il classe 2001. Non solo, secondo le stesse fonti, in Italia sarebbero circolate delle vere e proprie fake-news sul futuro di Males, messe in giro senza nessun reale riscontro.

La situazione ad oggi sembra abbastanza chiara: il futuro dell'attaccante non sarà in Italia, molto più probabile che la crescita del giocatori continui all'estero, in un altro campionato.