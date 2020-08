Eriksen, l'Inter punta su di lui anche per la prossima stagione

Christian Eriksen è pienamente al centro del progetto Inter. Il danese questo lo ha percepito e, sentendo la fiducia della società, ha ritrovato serenità e i colpi del suo repertorio sono tornati a splendere, per merito anche della gestione Conte. Nelle settimane precedenti sono circolate molte voci di un addio dopo soli 6 mesi; addio a cui l'Inter non ha mai pensato, anzi Marotta e Ausilio sono convintissimi del gran colpo fatto, anche a livello economico. Il tempo darà completamente ragione alla società.

A metà luglio si vociferava l'ipotesi di uno scambio con un club di Premier League per Eriksen, ma l'Inter ha detto no immediatamente, opponendosi a questa possibilità. L'ex Tottenham sta crescendo in campo, soprattutto in Europa League, dove il danese sta trovando gol e prestazioni di livello importante, anche se partendo dalla panchina.

La dirigenza nerazzurra ne parlerà con Conte solo dopo la fine dell'Europa League, ma da quello che filtra l'idea della società e dello stesso Conte è quella di aspettarlo. A maggior ragione se Eriksen continuasse a mostrare questa fame e voglia ogni volta che mette piede in campo, dimostrandosi un valore aggiunto che poche squadre possono permettersi di avere.