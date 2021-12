Eriksen Inter, un club si propone:“Se vuole tornare in campo, qui c’è posto”

Eriksen Inter, il futuro del danese resta incerto ma sembrerebbe comunque sempre più lontano dai nerazzurri.

Il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato installato in seguito al problema cardiaco accusato agli Europei gli impedisce di tornare giocare in Serie A ma gli permetterebbe comunque di continuare la sua carriera in altri campionati. Il suo nome è stato accostato soprattutto all’Ajax ma attenzione anche ad un eventuale ritorno in patria. Il numero 24 nerazzurro non ha ancora deciso se continuerà a giocare o meno, ma ha recentemente ripreso ad allenarsi nel centro sportivo dell’Odense, club in cui ha giocato dal 2005 al 2008. L’agente del fantasista, Martin Schoots, ci ha tenuto a precisare nel corso di un’intervista che il suo assistito è ancora un giocatore dell’Inter e che non si è allenato con il club danese ma ha semplicemente svolto gli esercizi nel loro centro sportivo (potete rileggere qui le sue parole).

Il direttore sportivo dell’Odense, Enrico Augustinus, ha comunque aperto all’arrivo di Eriksen nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di BT Radio, dichiarando: “Se Christian vuole tornare in campo, qui all’Odense c’è posto". Il dirigente ha sottolineato che i club danesi non hanno abbastanza soldi per comprarlo, forse solo il Copenaghen, ma che le cose potrebbero cambiare nel caso in cui l’Inter dovesse liberarlo. L’altro ostacolo è comunque rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal giocatore, effettivamente non alla portata dei club che militano in Superligaen. La decisione la prenderà comunque lo stesso Eriksen e l’Odense sarebbe pronto ad offrirgli in contratto ma non gli proporrà nulla fin quando il giocatore non avrà deciso se tornare o meno a giocare. Nel caso in cui dovesse scegliere di non proseguire la carriera da calciatore, il club danese sarebbe pronto a proporgli anche un ruolo fuori dal campo