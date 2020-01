Eriksen Inter, un aspetto importante nella possibile scelta del giocatore

Christian Eriksen è un obiettivo dell'Inter. Il giocatore del Tottenham ha già fatto sapere da tempo che non rinnoverà il contratto con il club inglese. Eriksen firmerà con un nuovo club e arriverà nella squadra a parametro zero a luglio. La possibilità che lasci il Tottenham a gennaio non è ancora da escludere, con il club inglese che chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del nazionale danese.

L'Inter è davanti a tutti nella corsa a Eriksen. Notizia riportata ieri in esclusiva dalla redazione di calciodipendenza.net, i nerazzurri sono convinti di poter arrivare al centrocampista degli Spurs.

Nella mattinata di oggi, la redazione di calciodipendenza.net ha raccolto alcune dichiarazioni da fonti giornalistiche in Danimarca. Il possibile arrivo di Eriksen all'Inter è ben visto, con un aspetto importante che potrebbe pesare a favore dei nerazzurri nella scelta del calciatore. "L'Inter è un club più grande di quanto molti credano", affermazione che fa capire quanto il club nerazzurro stia crescendo velocemente.