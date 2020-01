Eriksen Inter, si prosegue a fari spenti. Previsti nuovi contatti

Christian Eriksen è uno dei nomi caldissimi in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il centrocampista danese è in scadenza di contratto col Tottenham, con i nerazzurri che sembrerebbero disposti ad accelerare i tempi dopo essersi mossi in anticipo sugli altri club.



Secondo le indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport" l'Inter starebbe tenendo vivi i contatti. Marotta e Ausilio lavorano a fari spenti, ma ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa per il playmaker degli Spurs.



Momentaneamente si prosegue anche per la pista Vidal, anche se la priorità sembrerebbe essere il numero 23 allenato da Mourinho. Contatti sempre vivi con l'entourage.