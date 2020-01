Eriksen Inter, nerazzurri a un passo dalla chiusura dell'affare: il punto

Christian Eriksen non è mai stato così vicino all'Inter: il centrocampista danese scenderà in campo nel prossimo match di Premier, anche se le sue intenzioni sarebbero già state svelate.



Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" ballerebbero ancora 5 milioni tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Tottenham. Il capitolo finale potrebbe esserci giovedì o venerdi, coi nerazzurri che alzerebbero l'offerta fino a 18 milioni (come affermato dalla stampa inglese) senza toccare l'argomento bonus in modo tale da avvicinarsi ai 20 chiesti dal club londinese.



Sul mercato in uscita occhio alle cessioni di Lazaro e Gabigol, due profili che porterebbero un tesoretto fondamentale per poi reinvestire sulle opportunità in entrata di questa finestra di trasferimenti. Priorità alla trattativa Eriksen, con questa settimana cruciale per il passaggio del playmaker degli spurs in nerazzurro.