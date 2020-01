Eriksen Inter, Mourinho ostacola ancora i nerazzurri: la situazione

Christian Eriksen - Inter: c'è anche Mourinho di mezzo. Lo Special One, stando a quanto riferito dal "Corriere dello Sport", avrebbe intenzione di schierare dal primo minuto il centrocampista danese nonostante la trattativa ben avviata con i nerazzurri.



Il tecnico portoghese, secondo quanto riportato sempre dal noto quotidiano sportivo, tratterebbe il giocatore come un qualsiasi elemento della rosa degli spurs. Le possibilità di vedere Eriksen un'altra volta dal primo minuto con la maglia del Tottenham sarebbero notevolmente al rialzo.



Le parole di Mou in conferenza stampa non lasciano spazio ad altre interpretazioni, nonostante ci sia già la tavola apparecchiata per un approdo del pezzo pregiato del club di Levy a Milano. L'incontro di ieri tra i due club non avrebbe sortito l'effetto sperato, con l'affare ancora in via di definizione. Per il club targato Suning la fiducia però non manca.