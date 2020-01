Eriksen Inter, Mourinho non demorde: la situazione

José Mourinho, alla vigilia della sfida di Premier contro il Watford, ha parlato in conferenza stampa. Uno degli argomenti è stato senza dubbio l'ipotetico passaggio di Christian Eriksen all'Inter. Lo Special One svela un dettaglio in merito alla trattativa e inoltre sottolinea che nel prossimo incontro di campionato il playmaker degli Spurs e oggetto del desiderio dei nerazzurri sarà regolarmente in campo.



In seguito una frecciatina alla stampa: Mourinho dichiara ai giornalisti di non aver assolutamente ricevuto un'offerta dall'Inter e indica agli addetti ai lavori di parlare con l'entourage del giocatore.



Ieri sera c'è stato l'incontro tra Schoots e l'ad Beppe Marotta, con l'intesa che sembrerebbe ormai totale sul nuovo contratto ( 8 milioni più bonus fino al 2024) che legherebbe il centrocampista all'Inter. Nel frattempo da Londra il semaforo è ancora rosso, con Mourinho che placa l'entusiasmo creatosi ieri tra i tifosi nerazzurri. Eriksen-Inter: c'è anche Mou in mezzo.