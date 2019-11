Eriksen Inter, Mourinho non chiude le porte ad una possibile permanenza

E' un futuro sempre più pieno di interrogativi quello di Christian Eriksen. Il danese, in occasione della sfida vinta ieri contro il West Ham, è entrato in campo solo a partita in corso e nei minuti finali (precisamente al minuto 79). Un fattore che a chi come lui è abituato ad essere protagonista non farà sicuramente piacere.

Sulla panchina del Tottenham nei giorni scorsi Josè Mourinho è subentrato a Mauricio Pochettino. Lo Special One infatti, che dal tecnico argentino ha ereditato anche la grana Eriksen, dovrà capire come il giocatore vorrà comportarsi nei prossimi mesi.

Dal canto suo l'ex Copanaghen a fine stagione sembrerebbe intenzionato a lasciare Londra, ma Mourinho ha affermato che prima di prendere decisioni il club dovrà capire le reali intenzioni del ragazzo. Nel frattempo, Beppe Marotta continua a monitorare la situazione...