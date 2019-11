Eriksen Inter, Mourinho aggiorna la situazione del centrocampista

Christian Eriksen è uno dei nomi caldi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio in vista del mercato: il centrocampista danese del Tottenham è in scadenza di contratto, con i nerazzurri che studiano l'offensiva per strapparlo ai Spurs.



José Mourinho, tecnico del club inglese, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di Champions contro l'Olympiacos. Il tecnico portoghese non si sbilancia sul futuro del calciatore.



Davanti ai giornalisti lo "Special One" ha dichiarato che Eriksen è sempre un giocatore del Tottenham e finché rimarrà a Londra darà il suo aiuto alla causa della squadra. Nel frattempo le voci su un ipotetico addio si infittiscono, con il club targato Suning in prima fila per aggiudicarsi l'innesto tanto desiderato da Conte sulla mediana. A riportarlo è "Calciomercato.com".