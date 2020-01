Eriksen Inter, Marotta presenta l'offerta al Tottenham

Christian Eriksen è uno dei nomi caldi in casa Inter in questa sessione di mercato: il centrocampista danese è in scadenza di contratto col Tottenham, con gli spurs che non vorrebbero perderlo a parametro zero.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Mirror" i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 23 milioni per avere subito il playmaker allenato da Mourinho già a gennaio.



Nel frattempo non tramonta neanche la pista Vidal: Inter sempre alla finestra date le caratteristiche tecniche molto gradite ad Antonio Conte. Si lavora quindi per un innesto di qualità sulla mediana.