Eriksen Inter, Marotta ha già definito la strategia: oggi giorno cruciale

Christian Eriksen - Inter: pista caldissima. Dopo aver ribadito la volontà di lasciare il Tottenham allenato da Mourinho il centrocampista danese attende solo i nerazzurri, con questi ultimi che avrebbero pronta una strategia per non compromettere l'affare.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tuttosport" l'ad Marotta vorrebbe cercare di risparmiare sul prezzo del trasferimento del playmaker degli spurs. Martin Schoots (agente del calciatore) incontrerà Levy per limare i dettagli sulla buonuscita.



Il club londinese non fa sconti e chiede sempre 20 milioni per lasciare andare il centrocampista. Sempre stando a quanto riferito dal quotidiano torinese oggi giorno importante della trattativa, con il club targato Suning che mantiene alto il pressing per un lieto fine della telenovela di questo mese.