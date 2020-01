Eriksen Inter, in programma un nuovo incontro: si cerca di chiudere

Christian Eriksen continua ad essere la priorità del mercato nerazzurro: il centrocampista danese avrebbe di fatto raggiunto un accordo con l'Inter per un contratto fino al 2024.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate nella giornata odierna da Sky Sport questa potrebbe essere una settimana decisiva per un'accelerata nell'affare. L'Inter conta di chiudere al più presto la trattativa, in programma un nuovo incontro tra le due parti.



Giorni caldissimi tra il Tottenham e il club targato Suning, con quest'ultimo che spera di portare a termine l'affare e di far sbarcare al più presto il playmaker degli Spurs. Resta solo da limare il dettaglio sulla cifra del trasferimento.