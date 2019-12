Eriksen Inter, in pole un club inglese per il centrocampista

Christian Eriksen resta nel mirino dell'Inter: Marotta e Ausilio starebbero cercando di regalare a Conte l'innesto adeguato per la seconda metà di stagione, con il playmaker del Tottenham in cima alla lista.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Mirror" però sarebbe il Manchester United ad essere in vantaggio sugli altri club. I Red Devils mantengono vivi i contatti vista anche l'imminente scadenza di contratto del centrocampista danese.



Inter e Juventus rimangono alla finestra, ma la strada verso il pezzo pregiato degli Spurs si farebbe tortuosa. United in pole, con le italiane al momento in svantaggio in vista di gennaio.